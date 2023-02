Team India: हार्दिक ने इस प्लेयर को किया बुरी तरह से इग्नोर, लोग बोले-बिहार से होने के कारण हुआ बाहर

India vs New Zealand 2nd T20: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 मैच में 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या ने उमरान मलिक को बाहर करके प्लेइंग इलेवन में युजवेंद्र चहल को मौका दिया. जबकि शानदार फॉर्म में चल रहे. एक स्टार खिलाड़ी को उन्होंने पहले मैच के बाद दूसरे मैच में भी इग्नोर किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस गु्स्सा हो गए हैं.

इस प्लेयर को नहीं मिला मौका

कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने प्लेइंग इलेवन में शानदार फॉर्म में चल रहे मुकेश कुमार को मौका नहीं दिया है. उन्हें पहले टी20 मैच में भी खेलने का चांस नहीं मिल पाया था. जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे अर्शदीप सिंह को टीम में लगातार जगह मिल रही है. अर्शदीप ने पहले टी20 मैच में 51 रन लुटाए थे.

मुकेश कुमार (Mukesh Kumar) को टीम में जगह ना मिलने पर सोशल मीडिया पर फैंस गुस्सा हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा कि बिहार का होने की वजह से मुकेश कुमार को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जा रहा है.

#mukeshkumar ko aap Ranchi jaise pitch pr mauka nhi de rhe ,jo unka home ground jaisa h to fir kaha mauka denge aap unhe , last series me ek match bhi nhi diya#AskStar

— Ajeet Renu (@RenuAjeet) January 27, 2023