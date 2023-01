Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या की चीते जैसी फुर्ती, विरोधी हुए ध्वस्त; एक हाथ से पकड़ा अद्भुत कैच-VIDEO

Hardik Pandya Catch: भारतीय टीम ने दूसरा वनडे मैच शानदार अंदाज में जीत लिया. टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय बॉलर्स की वजह से न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और 108 रनों पर ऑल आउट हो गई. दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय प्लेयर्स ने कमाल की फील्डिंग की. मैच में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन कैच पकड़ा, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए.

हार्दिक पांड्या ने पकड़ा शानदार कैच

मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही. जब 15 रन पर उसके 4 विकेट गिर गए थे. इसके बाद हार्दिक पांड्या ने कीवी टीम को एक और झटका दिया. हार्दिक ने न्यूजीलैंड की पारी का 10वां ओवर किया. इस ओवर की चौथी गेंद को कीवी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे ने आगे की तरफ हल्के हाथों से खेलना चाहा, लेकिन हार्दिक ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए फॉलो थ्रू में बेहतरीन कैच पकड़ा. उन्होंने आगे की तरफ डाइव लगाई.

Talk about a stunning grab!@hardikpandya7 took a BEAUT of a catch on his own bowling #TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/saJB6FcurA

— BCCI (@BCCI) January 21, 2023