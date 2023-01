वर्ल्ड कप की पिटाई पर पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा- विराट वो छक्का दोबारा नहीं लगा सकते

टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के फैन दुनियाभर के देशों में मैजूद हैं. फिर चाहे वो देश पाकिस्तान ही क्यों न हो, वहां भी भारतीय खिलाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है. इन पसंद किए जाने वाले खिलाड़ियों में से ही एक हैं टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली. विराट कोहली ने 2022 में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए उनके हाथ से जीत छीन ली थी. इस मैच में उन्होंने 19वें ओवर में हारिस रऊफ की गेंद पर लगातार दो छक्के लगाए थे जिसमें से एक शॉट की दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने जमकर तारीफ की थी. इसी शॉट को लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ से सवाल किया गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि विराट कोहली अब ये शॉट नहीं लगा सकते.

दरअसल, एक पाकिस्तानी टीवी चैनल में हरीस राऊफ एक शो में बैठे थे. उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उन्हें वहां एक स्क्रीन पर मौजूद शख्स के बारे में बताना था कि वो कौन है. स्क्रीन पर विराट कोहली की तस्वीर थी. रऊफ पूछते हैं कि ये कौन है, कहां का बंदा है. इस पर एंकर बताते हैं कि ये पाकिस्तान का नहीं है और इसे बंदे को लोग बंदा नहीं समझते कुछ और ही समझते हैं. ये वो है जो रख-रख के देता है. आपको भी दो-दो रख के दिए थे. इस पर हारिस पूछते हैं कि ये क्रिकेटर है? और जैसे ही एंकर ने हां में जवाब दिया हारिस को सबकुछ याद आ गया और उनके मुंह से विराट कोहली का नाम निकल आया.

The moment he said "Rakh Rakh ke deta hai" pic.twitter.com/shVoRtGZwn

— Jahazi (@Oye_Jahazi) January 7, 2023