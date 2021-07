Harsha Bhogle ने कोरोना वायरस को कहा 'चाइनीज वायरस', सोशल मीडिया पर मचा बवाल

नई दिल्ली: पिछले दो सालों से कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया प्रभावित हुई है. इस जानलेवा वायरस से क्रिकेट जगत पर भी खासा असर पड़ा है. इंग्लैंड की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम में कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं, जिसमें तीन खिलाड़ी और चार सहयोगी सदस्य शामिल हैं.

इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हुआ कोरोना

इंग्लैंड की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम में कोरोना वायरस के मामले मिलने के बाद खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों को क्वारंटाइन पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. श्रीलंका के खिलाफ ब्रिस्टल में खेले गए वनडे मैच के बाद खिलाड़ियों के नमूने लिए गए थे, जिसकी जांच में सात लोग पॉजिटिव आए हैं.

हर्षा भोगले ने दिया विवादित बयान

ये मामला सामने आने के बाद भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक विवादित ट्वीट कर दिया है. भोगले ने अपने ट्वीट में कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस भड़क उठे हैं.

भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ऐसा नहीं लगता कि ये वायरस कहीं जा रहा है. चीनी वायरस ने अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम में घुसपैठ कर ली है. बायो बबल और कड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कोई अन्य विकल्प नहीं है’.

It doesn't look like it is going anywhere. The Chinese virus has now infiltrated the England cricket team. The bubbles will get more stringent. I guess there is no other option — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 6, 2021

सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

भोगले के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. फैंस उन्हें कैसे अपने गुस्से का शिकार बना रहे हैं.

Virus originated in China would have been better than "Chinese Virus". It has a racial overtone to your statement Harsha — Raj Kumar Jha (@rajjha48) July 6, 2021

Why do you call it Chinese virus? — VG (@vg123e) July 6, 2021

@bhogleharsha Virus doesn't have nationalities. A reason they are given naming conventions by Scientists.

The variant at peak in the UK is an "Indian" variant, but it's called Delta now, and rightly so.

You might want to correct yourself. — mamamia(@intoxic81) July 6, 2021