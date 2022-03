ICC ने अचानक इस स्टार प्लेयर पर लगाया बैन, फिक्सिंग से भी बड़े जुर्म में पाया गया दोषी

नई दिल्ली: किसी भी खेल को खेलने वाले खिलाड़ी के ऊपर उसमें जीतने का एक बड़ा दवाब होता है. खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए दवाओं या बैन हुए पदार्थ का सेवन करते हैं. जिस कारण से खिलाड़ियों के लगातार डोपिंग टेस्ट होते रहते हैं. ज्यादातर ओलंपिक में खेले जाने वाले खेलों में डोपिंग के मामले मिलते हैं. लेकिन अब डोपिंग केस क्रिकेट में भी सुनने को मिल रहे हैं.

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज जुबैर हमजा पर टूर्नामेंट से इतर डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण शुक्रवार को आईसीसी ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया. हमजा के डोप टेस्ट के लिए नमूना 17 जनवरी को लिया गया था. उन्हें प्रतिबंधित दवा फुरोसेमाइड के सेवन का दोषी पाया गया. आईसीसी डोपिंग को लेकर काफी सख्त है और इसी लिए इस स्टार खिलाड़ी को सीधा बैन करने का फैसला सुना दिया.

आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज जुबैर हमजा को डोपिंग निरोधक नियम के उल्लंघन के कारण अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया है. उन्हें 17 जनवरी 2022 को हुई जांच में फुरोसेमाइड के सेवन का दोषी पाया गया. अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक वह निलंबित रहेंगी.’ आईसीसी ने कहा कि हमजा के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इस मामले में आगे कोई बयान नहीं दिया जाएगा.

Proteas batter Zubayr Hamza is cooperating fully with the ICC after testing positive for a prohibited substance.

