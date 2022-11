T20 World Cup 2022: फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, सेमीफाइनल और फाइनल मैचों के लिए ICC ने लिया ये बड़ा फैसला

T20 World Cup New Rule for Semifinal and Final: ICC T20 वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार अंदाज में खेला जा रहा है. मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों के लिए आईसीसी ने बड़ा फैसला लिया है. ICC ने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के कंडीशंस जारी की हैं. ये कंडीशंस ग्रुप स्टेज के मैचों से अलग हैं. बारिश की स्थिति में क्या होगा, मैच पूरा धुल गया तो क्या होगा जैसे सवालों के जवाब सामने आ गए हैं. आइए जानते हैं, इनके बारे में.

ICC ने रखा रिजर्व डे

ग्रुप स्टेज में बारिश की वजह से मैच धुलने के कारण कई टीमों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब इसका आईसीसी ने तोड़ ढूंढ निकाला है. सेमीफाइनल और फाइनल मैचों के लिए रिजर्व डे रखा गया है. बारिश आने पर जिस स्थिति में मैच होगा, अगले दिन वहीं से शुरू होगा. यानी मुकाबले को नए सिरे नहीं खेला जाएगा. अगर दोनों ही टीमों के बीच 10-10 ओवर्स का खेल हो जाता है, तो डकवर्थ लुइस नियम से फैसला होगा.

मैच में होती है बारिश

अगर सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती है, तो अपने ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा और ग्रुप स्टेज में ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम को फाइनल में प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, फाइनल मुकाबले में अगर लगातार बारिश होती है और मैच नहीं हो पाता है, तो दोनों ही टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया जाएगा.

टाई के बाद होगा सुपर ओवर

अगर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला टाई हो जाता है, तो उसके बाद सुपर ओवर होगा. अगर सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, तो एक और सुपर होगा. ऐसा तब तक चलेगा. जब तक की नतीजा ना आ जाए. आईसीसी ने यह नियम साल 2019 वर्ल्ड कप के बाद बनाया था. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सुपर ओवर भी टाई होने के बाद ज्यादा बाउंड्री गिनकर मैच का नतीजा निकाला गया था.

कम से कम 10 ओवर्स का खेल होना जरूरी

सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबलों में 10-10 ओवर्स का खेल जरूर होगा. अगर मैच किसी वजह से देर से शुरू होता है, तो भी प्रति पारी में 10-10 ओवर्स का खेल जरूर खेला जाएगा. इससे फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है.

