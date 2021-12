ICC टेस्ट रैकिंग में PAK खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले, इस इंडियन प्लेयर को हुआ नुकसान

नई दिल्ली: ICC ने टेस्ट रैकिंग जारी कर दी है. रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लगाई जबर्दस्त छलांग लगाई है. पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत लिया था. इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रैकिंग में बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है. वहीं एक भारतीय प्लेयर को नुकसान हुआ है.

पाकिस्तान के खिलाड़ियों को टेस्ट रैकिंग में बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है. तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Afridi) पहली बार टॉप-5 में पहुंच गए हैं. पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 8 विकेट से जीता था और अफरीदी ने इस मैच में सात विकेट चटकाए इसी वजह से वह तीन पायदान चढ़कर पांचवे नंबर पर आ गए हैं. पाकिस्तान के ही हसन अली (Hasan Ali) 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

