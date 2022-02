ICC रैंकिंग में भारतीय प्लेयर्स का जलवा, Virat Kohli दूसरे नंबर पर; जानिए पहले स्थान पर कौन

दुबई: आईसीसी ने वनडे और टी20 रैंकिंग जारी कर दी है. इसमें भारतीय प्लेयर्स (Indian Players) का जलवा कायम है. वनडे में सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) दूसरे नंबर पर काबिज हैं. वहीं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) तीसरे नंबर पर बने हुए हैं. वहीं, पाकिस्तान (Pakistan) का एक बल्लेबाज पहले नंबर पर काबिज है, जानिए कौन है वो.

भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी (ICC) द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में जबर्दस्त फायदा हुआ है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार खेल का नजारा पेश किया है. भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की रैंकिंग में सुधार हुआ है. सूर्यकुमार ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 64 और अय्यर ने तीसरे वनडे में 80 रन बनाकर भारत की सीरीज में 3-0 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी. ऋषभ पंत ने भी तीसरे मैच में हॉफ सेंचुरी जड़ी थी, जिससे वह 469 अंकों के साथा 71वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

New number one T20I bowler

Rohan Mustafa launches into the top-10

Josh Hazlewood climbs four spots after an incredible performance against Sri Lanka

Some big movements in the latest @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings for T20Is.

Details https://t.co/YrLa53Ls5E pic.twitter.com/otGbDw3B0r

— ICC (@ICC) February 16, 2022