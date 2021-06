ICC WTC Final: Rohit Sharma के फ्लॉप शो पर फूटा फैंस का गुस्सा, Twitter पर जमकर निकाली भड़ास

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले की पहली पारी में भारतीय सलामी बल्लेबाजों का फ्लॉप खेल सामने आया

रोहित शर्मा हुए फ्लॉप

जहां शुभमन गिल (Shubman Gill) ने जहां 64 गेंदों में 28 रन बनाए. वहीं दूसरी तरफ सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. 'हिटमैन' (Hitman) 68 गेंदों में महज 34 रन बना पाए, वो काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) के गेंद पर टिम साउदी (Tim Southee) को अपना कैच थमा बैठे.



रोहित पर फूटा फैंस का गुस्सा

भारतीय क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की इस फ्लॉप बैटिंग से काफी निराश हुए. लोगों ने 'हिटमैन' (Hitman) को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स का मानना है कि रोहित एक अच्छी शुरुऐत को बड़े स्कोर की तरफ ले जाने में नाकाम रहे. आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Rohit sharma should stop throwing away his wicket after being set, its high time now!!#WTCFinal2021 — Atharva Savvasher (@Athy_Savvasher) June 19, 2021

Rohit Sharma did his job well for India at opening. Never easy facing out Duke ball for first time, but he played well for his 34. Sees out 20 overs with Shubman Gill before getting out. pic.twitter.com/pBsViPg9rz — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 19, 2021

Rohit sharma scored 34 more than what was expected from him in English conditions — A (@Hahahaitsokay) June 19, 2021

Phrase 'Flatter to deceive' is henceforth called Rohit Sharma. — Jiten Gajaria (@jitengajaria) June 19, 2021