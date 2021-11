न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ टेस्ट भारत को पड़ा भारी, इस मामले में पाकिस्तान निकला आगे

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया था. टीम इंडिया ने जीत का सुनहरा मौका हाथ से गंवा दिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच ना जीत पाना भारत को बहुत ही भारी पड़ गया है. इसी वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट टेबल में टीम इंडिया पाकिस्तान से पीछे हो गई है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को चटगांव टेस्ट में 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने भारत को पछाड़कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 2 जीत और 1 में हार नसीब हुई है. वहीं भारत ने 5 मैच खेले हैं, जिसमें 2 जीत, 2 हार और न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ हुआ टेस्ट मैच शामिल है. अगर भारत ये टेस्ट मैच जीत जाता तो उसकी रैकिंग बढ़ सकती थी. श्रीलंका की टीम ने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक ही मैच खेला है और टीम उसे जीतकर प्वाइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है. ऐसे में उसका रिजल्ट 100 फीसद है.

The #WTC23 standings after Pakistan’s victory over Bangladesh pic.twitter.com/z8c8JgYDXX

— ICC (@ICC) November 30, 2021