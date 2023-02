IND vs AUS: Live मैच में इस खिलाड़ी को पहले गले लगाया और फिर किया किस... नागपुर टेस्ट की सबसे खूबसूरत तस्वीर आपने देखी?

India vs Australia 1st Test, KS Bharat Mother Pic: भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है. नागपुर के वीसीए स्टेडियम में ये मैच जारी है. इस मुकाबले से जुड़ी एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. तस्वीर एक खिलाड़ी और उनकी मां की है. मैच शुरू होने से पहले उस खिलाड़ी की मां मैदान पर आईं और उन्हें गले लगा लिया.

केएस भरत को मिला डेब्यू का मौका

इस मुकाबले से केएस भरत को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला. आंध्र प्रदेश का घरेलू क्रिकेट में प्रतिनिधित्व करने वाले केएस भरत ने इससे पहले तक 86 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और उनमें 37.95 के औसत से कुल 4707 रन बनाए हैं. वह विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं. भरत तिहरा शतक भी लगा चुके हैं. उन्होंने इसके अलावा 64 लिस्ट ए मैच भी खेले हैं जिनमें उनके नाम कुल 1950 रन हैं.

मैदान पर मां ने लगाया गले

जब केएस भरत को डेब्यू का मौका मिला तो उनकी मां भी नागपुर में मौजूद थीं. मैच से पहले वह मैदान पर आईं और अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया और गाल पर किस किया. यह तस्वीर इस टेस्ट मैच की सबसे खूबसूरत तस्वीर बताई जा रही है. इस दौरान भरत की मां भावुक हो गई थीं.

What a beautiful picture - KS Bharat's mother hugged him after knowing he'll debut for India. pic.twitter.com/QhxxHAvxBV

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 9, 2023