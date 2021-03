IND vs ENG 2nd ODI: Team India की करारी हार के बाद Twitter पर फूटा फैंस का गुस्सा

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच दूसरे वनडे में टीम इंडिया (Team India) को हार का सामना करना पड़ा है. अंग्रेजों ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. विराट कोहली (Virat Kohli) की सेना के खिलाफ भारतीय क्रिकेट फैंस की नाराजगी खुलकर सामने आई है.

इंग्लैंड की शानदार जीत

टीम इंडिया (Team India) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 336/6 का स्कोर बनाया. इसके जवाब में इंग्लैंड ने महज 43.3 ओवर में 337 रन बना लिए और 6 विकेट से जीत हासिल की. जॉनी बेयरस्टो ने 112 गेंदों में 124 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए.

England win by six wickets! Bairstow and Stokes' huge second-wicket partnership and useful contributions from Jason Roy and Liam Livingstone help them level the series #INDvENG https://t.co/t8SUo38VoP pic.twitter.com/FUIyQlY1QU — ICC (@ICC) March 26, 2021

भारतीय फैंस का फूटा गुस्सा

टीम इंडिया की इस करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूटा है. लोग भारतीय गेंदबाजों को इस शिकस्त का जिम्मेदार मान रहे हैं. ट्विटर पर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav), क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) समेत कई खिलाड़ियों का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा ट्वीट्स.

Whole world: Don't ask left arm spinners to bowl against left arm batsman. Kohli: Let me bring Kuldeep and Krunal Pandya bowl continuously against Ben Stokes and tell everyone that I'm the captain of RCB. — EngiNerd. (@mainbhiengineer) March 26, 2021

Thank you for your service Kuldeep Yadav good bye!#INDvENG pic.twitter.com/bZDibaJKjU — Prem Chopda (@prem_chopdaa) March 26, 2021