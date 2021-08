IND VS ENG: 'अश्विन को बाहर कर सकते हो तो Ajinkya Rahane को क्यों नहीं', खराब प्रदर्शन के बाद बुरा फंसे उपकप्तान

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन कर रही थीं. खेल के पहले दिन इंग्लिश टीम को 183 रनों पर ऑलआउट कर टीम का मनोबल आसमान पर था लेकिन मैच के दूसरे दिन सब उलट गया. 97 पर बिना किसी विकेट के खेल रही टीम इंडिया ने 112 रनों तक 4 विकेट गंवा दिए. हालांकि इसके बाद खराब रोशनी और बारिश की वजह से खेल आगे नहीं बढ़ सका.लेकिन जिस तरह टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी एक के बाद एक पवेलियन जाते रहे, इसको देख फैंस भड़क गए और सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा निकाला.

पुजारा (Cheteshwar Pujara) और विराट कोहली (Virat Kohli) के आउट होने के बाद फैंस उम्मीद कर रहे थे कि अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) टीम का जिम्मा संभालेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारत के टेस्ट टीम के उपकप्तान 5 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इससे पहले वो एक बार रन आउट होते होते बचे थे, ऐसे में उसके बाद टीम की ऐसी स्थिति में रहाणे ने जिस तरह का खेल दिखाया, उसके चलते फैंस का गुस्सा जमकर निकल रहा है.

टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में अश्विन को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी, ऐसे में फैंस का कहना है कि अच्छी फॉर्म में चल रहे सीनियर खिलाड़ी को टेस्ट से बाहर कर सकते हैं तो उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को क्यों नहीं?. इसके अलावा फैंस रहाणे की जगह सूर्यकुमार को मौका देने की बात कर रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ रहाणे के खराब प्रदर्शन की जमकर आलोचना कर रहे हैं.

If Ashwin can be dropped from time even after some good performances, why is that rule not applicable to Pujara and Rahane?

Both have been below average since 2018

