IND VS ENG: भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने की Ball Tampering? Viral हुई ये शर्मनाक Photos

नई दिल्ली: 2018 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन टेस्ट को कोई नहीं भुल सकता. उस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कैमरून बैनक्रॉफ्ट (Cameron Bancroft), डेविड वॉर्नर और स्मिथ ने बॉल टैम्परिंग की थी. जिसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया था. इस दौरान बैनक्रॉफ्ट की सैंडपेपर के साथ बॉल से छेड़कानी की फोटोज वायरल हुई थी.

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ी गेंद को अपने जूते से रगड़कर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

क्या इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने की बॉल टैम्परिंग?

दरअसल खिलाड़ियों के जूतों में spikes होते हैं और जो गेंद के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. तीसरे दिन के बाद इंग्लैंड में मौसम का हाल अच्छा है. बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं और बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी है. गेंदबाज को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है. तीसरे दिन जो रूट की पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने काफी कोशिश की लेकिन मौसम या पिच से उन्हें मदद नहीं मिली.

लॉर्ड्स में चौथे दिन भी धूप रही लेकिन टीम इंडिया विकेट खोती रही. हालांकि रहाणे और पुजारा ने टीम को संभाला. इसी बीच इंग्लैंड के खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर बवाल मच गया है. इन फोटोज में देखा जा सकता है कि गेंद खिलाड़ियों के पैरों के नीचे है और इस वजह से फैंस इंग्लिश टीम पर बॉल टैम्परिंग के आरोप लगा रहे हैं.

स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने की थी ये हरकत

कैमरन बेनक्रॉफ्ट को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2018 में तीसरे टेस्ट के दौरान गेंद पर रेगमाल रगड़ते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया था. उस घटना ने ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था क्योंकि इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाने वाले स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर भी संलिप्त थे. स्टीव स्मिथ और वार्नर ने ही बेन क्रॉफ्ट से गेंद को खराब करने को कहा था और उन्होंने गेंद पर रेगमाल रगड़कर उसकी पॉलिश खत्म की थी. उस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ही थे.