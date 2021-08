IND vs ENG: मैच पलटने वाली पार्टनरशिप के बाद Lord's की Lobby में ऐसे हुआ Shami-Bumrah का स्वागत, Video Viral

नई दिल्ली: लॉर्ड्स टेस्ट (Lord's Test) में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की जीत के लिए मोहम्म्द शमी (Mohammed Shami) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की शानदार बैटिंग के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. इन दोनों पुछल्ले बल्लेबाजों ने 5वें दिन मैच का रुख पटल दिया.



मोहम्म्द शमी (Mohammed Shami) ने 56* और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने 34* रन बनाए. इन दोनों के बीच 89 रन की अटूट साझेदारी के बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 298 रन पर घोषित करते हुए इंग्लैंड को 272 रन का टारगेट दिया. इसके बाद पूरी इंग्लिश टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई.



पहला सेशन खत्म होने के बाद जब मोहम्म्द शमी (Mohammed Shami) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ड्रेसिंग रूम (Dressing Room) की तरफ लौटे तो पूरी भारतीय टीम नीचे की लॉबी (Lobby) में आ गई और सभी ने मिलकर इन 2 जांबाजों को स्टैंडिंग ओवेशन (Standing Ovation) दिया और तालियों के साथ इनका स्वागत किया.

A partnership to remember for ages for @Jaspritbumrah93 & @MdShami11 on the field and a rousing welcome back to the dressing room from #TeamIndia.

What a moment this at Lord's #ENGvIND pic.twitter.com/biRa32CDTt

— BCCI (@BCCI) August 16, 2021