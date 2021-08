Mohammed Siraj ने किया फैंस का मूड खराब, 10 में से 7 रिव्यू गंवाने के बाद लग गई क्लास

लॉडर्स: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट (IND vs ENG 2nd Test) में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने अपना करिश्मा दिखाया. उन्होंने शुक्रवार को इंग्लैंड (England) के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. उनके पास हैट्रिक लेने का मौका था लेकिन वो चूक गए.

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिब्ली (Dom Sibley) को 11 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया. इसकी अगली ही गेंद पर हसीब हमीद (Haseeb Hameed) क्लीन बोल्ड हो गए. इसके लिए जहां सिराज की तारीफ की जा रही है, वहीं दूसरी वजह से उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है.

Two in two balls for India as Siraj takes out Sibley and Hameed right after tea

