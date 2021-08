Shane Warne ने बिना नाम लिए Virat Kohli पर कसा तंज, इस भारतीय को बताया अपना फेवरेट

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के महानतम स्पिनर्स में शुमार किए जाने वाले शेन वॉर्न (Shane Warne) ने टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की सूझबूझ पर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताया जो भारतीय है.

शेन वॉर्न (Shane Warne) ने अपने ट्विटर पर लिखा, ' मुझे लगता है कि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) मेरा सबसे पसंदीदा क्रिकेटर है, मुझे उन्हें खेलते हुए देखना पसंद आता है और मैं इस बात को बार-बार कहूंगा, मुझे टेस्ट क्रिकेट से प्यार है.' जाहिर सी बात है कि पंत ने अपने प्रदर्शन से इस दिग्गज को भी अपना मुरीद बना लिया है.

I think @RishabhPant17 is one of my fav modern cricketers to watch & I will say it again - I love test cricket @SkyCricket

इसके साथ ही शेन वॉर्न (Shane Warne) ने लॉर्ड्स टेस्ट (Lord's Test) में फुल टाइम स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं करने पर टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर निशाना साधा है और उनकी रणनीति पर सवाल उठाए हैं.



यह भी पढ़ें- कोहली ने फ्लॉप खेल के बावजूद रच दिया इतिहास, 30 साल में पहली बार हुआ ऐसा



शेन वॉर्न (Shane Warne) ने विराट कोहली का नाम लिए बिना ट्विटर पर लिखा, 'एक स्पिनर गेम को पलट सकता है, मैं हैरान हूं, यही वजह है कि आपको हमेशा एक स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहिए भले ही हालात कैसे भी हों. इस बात को याद रखिए कि आप सिर्फ पहली पारी के लिए टीम नहीं बनाते हैं, स्पिन टू विन.'

A spinner turning the game !!!! Surprise surprise, this is why you always play a spinner no matter what the conditions ! Remember you don’t pick a team just for the first innings. Spin to win @SkyCricket

— Shane Warne (@ShaneWarne) August 15, 2021