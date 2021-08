IND vs ENG: लॉर्ड्स में Ball Tampering करते दिखे इंग्लैंड के खिलाड़ी? बचाव में उतरे Stuart Broad

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच लॉर्ड्स (Lords Test) के एतिहासिक मैदान पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इंग्लैंड की टीम पर अब आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मैच में चीटिंग की है.

इस मैच के चौथे दिन के खेल के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बार-बार गेंद से छेड़छाड़ की है. दरअसल चौथे दिन के खेल के दौरान इंग्लिश खिलाड़ी लगातार गेंद को अपने जूतों से रगड़ते हुए नजर आए. बता दें कि क्रिकेटर्स के जूतों में स्पाइक्स होते हैं और उससे गेंद खराब हो सकती है. इंग्लैंड के खिलाड़ियों की इस हरकत के बाद लोग सोशल मीडिया पर लगातार ये बात कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बॉल टेम्परिंग की है.

लगातार लोगों के आरोप लगाए जाने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी टीम के सपोर्ट में आए हैं. दरअसल एक यूजर ने ट्वीट कर ब्रॉड से पूछा कि अगर इंग्लिश खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं भी किया तो गेंद को चेंज कर देना चाहिए. जिसके बाद ब्रॉड ने जवाब देते हुए कहा, 'ये इस बात पर निर्भर करता है कि गेंद खराब हुई है या नहीं. अगर उसके ऊपर कोई निशान ही नहीं बने तो उसे क्यों बदला जाना चाहिए.'

Depends If it was damaged? Exactly the same if it was hit into the stands. If it didn’t make a mark, why change it ?

— Stuart Broad (@StuartBroad8) August 15, 2021