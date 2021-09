Virat Kohli इंग्लिश ओपनर Haseeb Hameed की इस हरकत पर भड़के, फील्ड अंपायर से करनी पड़ी शिकायत

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट (India vs England 4th Test) के पहले दिन के विराट कोहली (Virat Kohli) को गुस्सा आ गया. वजह बने इंग्लिश ओपनर हसीब हमीद (Haseeb Hameed) जिन्होंने ओवल मैदान में नियम के खिलाफ काम किया.

इंग्लैंड (England) के सलामी बल्लेबाज हसीब हमीद (Haseeb Hameed) ओवल टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान पॉपिंग क्रीज के बाहर गार्ड को मार्क करने लगे. हसीब की ये हरकत टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को पसंद नहीं आई.

यह भी पढ़ें- उमेश यादव ने दी इस सीनियर भारतीय क्रिकेटर को टेंशन, खत्म हो जाएगा इंटरनेशनल करियर!

हसीब हमीद (Haseeb Hameed) को डेंजर ज़ोन के पास गार्ड मार्क करते हुए देखा तो विराट कोहली (Virat Kohli) ने इसकी शिकायत फील्ड अंपायर से की. कोहली की कंप्लेन के बाद अंपायर ने हसीब को अपनी हरकतों पर तुरंत लगाम लगाने को कहा.

What is your take on batsmen marking their guard perilously close to the forbidden area of the pitch?

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Hameed #Pant pic.twitter.com/pFuW2n3vEi

— Sony Sports (@SonySportsIndia) September 2, 2021