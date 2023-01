India vs New Zealand 1st ODI Live Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल मैच में खेला जा रहा है. टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है. वहीं, न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी टॉम लैथम कर रहे हैं. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीत लिया है. कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

भारतीय टीम ने जीता टॉस

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए हैं. टीम में शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को मौका मिला है.

पहले वनडे मैच के लिए दोनों टीमें:

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड टीम: फिन एलेन, डेवॉन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लाथम (कप्तान/विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, हेनरी शिपले, मिशेल सेंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर.

टीम इंडिया का पलड़ा है भारी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 113 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 55 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, कीवी टीम ने 50 मुकाबले जीते हैं. 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है और एक मैच टाई रहा है. वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज बहुत ही अहम है.

Hello and welcome to Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad for the 1st ODI against New Zealand.#INDvNZ @mastercardindia pic.twitter.com/TEk4Pxvnaq

— BCCI (@BCCI) January 18, 2023