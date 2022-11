IND vs NZ: कप्तान पांड्या ने चला 'ट्रंप कार्ड', न्यूजीलैंड के खिलाफ इस धाकड़ खिलाड़ी को बना दिया ओपनर

India vs New Zealand 2022: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वहीं टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मैच के लिए प्लेइंग 11 चुनने के लिए बड़ा फैसला लिया. उन्होंने एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को बतौर ओपनर खिलाने का फैसला लिया.

इस खिलाड़ी को मिला ओपनिंग का मौका

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही इस सीरीज में रोहित शर्मा और केएल राहुल टीम का हिस्सा नहीं हैं. इन दोनों की गैरहाजिरी ईशान किशन के साथ ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को आपनिंग का मौका मिला है. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इससे पहले भी कई मौकों पर बतौर ओपनर खेल चुके हैं, लेकिन वह मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं.

दिनेश कार्तिक ने भी कही थी ये बात

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने हाल ही में कहा था कि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को टी20 क्रिकेट में बतौर ओपनर जगह मिलनी चाहिए. दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज से बातचीत के दौरान कहा था,'क्या हम उन्हें (ऋषभ पंत) ओपनिंग का मौका दे सकते हैं. क्योंकि हम जानते हैं उनके शॉट खेलने की क्षमता को. जब मैच शुरू होता है तो हमें उस समय उन्हें मौका देना चाहिए. वह पावरप्ले में कारगर साबित हो सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि जब वह ओपन करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होता है.'

बतौर ओपनर नहीं रहे सफल

ऋषभ पंत बतौर ओपनर ज्यादा सफल नहीं रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2022 के ऑफिशियल वार्म अप मैच में भी उन्हें बतौर ओपनर टीम में शामिल किया गया था, इन मैचों में भी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) फ्लॉप साबित हुए थे.

टीम इंडिया की प्लेइंग 11

ईशान किशन, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.

न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11

फिन एलेन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), केन विलियमसन (कप्तान), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउथी, एडम मिल्ने और लॉकी फर्ग्यूसन.

