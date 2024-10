IND vs NZ 3rd Test: मुंबई टेस्ट से बाहर हुआ न्यूजीलैंड का यह धाकड़ खिलाड़ी, वाइटवॉश के सपने को झटका

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा. उससे पहले टॉम लैथम की टीम को बड़ा झटका लगा है. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन मुंबई में भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. इसकी पुष्टि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार (29 अक्टूबर) को की. विलियम्सन पहले दो टेस्ट मैचों में बेंगलुरु और पुणे में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि वह श्रीलंका के हालिया दौरे के दौरान लगी कमर की चोट से उबरने के लिए घर पर ही थे.

विलिम्यनस के बिना न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास

विलियम्सन की अनुपस्थिति में टॉम लैथम के नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड ने भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत हासिल की. कीवियों ने मेजबान टीम का 18 मैचों के घरेलू जीत के सिलसिले को तोड़ दिया. 34 वर्षीय खिलाड़ी के 28 नवंबर से हैगले ओवल में शुरू होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में वापसी की उम्मीद है.

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर नजर

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा, ''विलियम्सन ने अच्छी प्रगति की है, लेकिन सावधानी उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए पूरी तरह फिट होने का समय देगा.'' न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टीड ने एक बयान में कहा, "चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनके लिए न्यूजीलैंड में रहना और उनके रिहैबिलिटेशन के अंतिम चरण पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा उपाय है. इससे वह इंग्लैंड के लिए तैयार हो सकते हैं.''

Squad News | Kane Williamson will not travel to India for the third Test in Mumbai to ensure he his fit for the upcoming three-Test series against England #CricketNationhttps://t.co/HpqP4w6Ufp

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 29, 2024