होटल से निकलते वक्त बार-बार टोक रहा था ये शख्स, Virat Kohli ने ऐसा रिएक्शन देकर मचाई सनसनी

नई दिल्ली: विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से मात दी. जहां एकतरफ भारतीय टीम ने कीवी टीम को मात देकर घरेलू फैंस का दिन जीता वहीं दूसरी ओर कप्तान विराट कोहली ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. अक्सर फैंस से उलझने वाले विराट ने इस बार कुछ अलग ही कर दिया है, जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है.

बता दें कि न्यूजीलैंड को मुंबई टेस्ट में रिकॉर्ड 372 रनों से हराने के बाद विराट कोहली और टीम इंडिया होटल छोड़ कर जा रही थी. तभी उस होटल में ठहरे एक फैन का विराट ने एक बेहतरीन रिएक्शन देकर दिल जीत लिया. दरअसल हुआ यूं कि दूसरा टेस्ट जीतने के बाद सभी खिलाड़ी होटल छोड़ बस पकड़ने के लिए निकल रहे थे, तभी सीढियों से उतरते विराट कोहली को देखकर एक फैन ने कहा, 'कोहली भाई मेरा बर्थडे है.'

Here's KING VIRAT KOHLI wishing me happy birthday

Your favourite cricketer wishes you on your big day, India wins the match & you feature on TV... Can't get bigger than this...

I love you Virat. Best human ever..#INDvsNZ #ViratKohli pic.twitter.com/6hmIQgvEtg

— Vinesh Prabhu (@vlp1994) December 6, 2021