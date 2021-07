T20 World Cup में IND vs PAK की टक्कर पक्की, सोशल मीडिया पर Fans ने दिए ये गजब रिएक्शन्स

नई दिल्ली: आईसीसी ने ऐलान किया है कि इस साल यूएई (UAE) में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में होने वाले वर्ल्ड में भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) को एक ही ग्रुप में रखा गया है. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों मुल्कों के बीच हाई वोल्टेज मुकबला होना तय है.

आईसीसी (ICC) ने वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप-1 (Group-1) में रखा है जिसमें राउंड वन क्वालिफायर की 2 टीमें इसमें शामिल की जाएंगी. वहीं ग्रुप-2 (Group-2) में भारत और पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को जगह दी गई है. यहां भी राउंड वन क्वालिफायर की 2 टीमों को एंट्री मिलेगी.

