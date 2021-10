MS Dhoni ने 5 साल पहले ही कर दी थी Pakistan की जीत की भविष्यवाणी, देखिए Viral Video

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में टीम इंडिया (Team India) को पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली है. 'विराट आर्मी' की इस हार से इंडियन क्रिकेट फैंस मायूस हैं, लेकिन एमएस धोनी (MS Dhoni) ने इसकी भविष्यवाणी 5 साल पहले ही कर दी थी, जिसका वीडियो सामने आया है

एकतरफा साबित हुआ मैच

दुबई इंटरनेशल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) का मुकाबला एकतरफा साबित हुआ, विराट कोहली के अलावा किसी भी इंडियन क्रिकेटर की एक न चली और पाक टीम ने बाजी मार ली.

मैच में चला कोहली का बल्ला

टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए. भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने शानदार पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 57 रन पूरे किए, वहीं ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 30 गेंदों में 39 रन बनाए.

भारत की शर्मनाक हार

पाकिस्तानी ओपनर्स ने टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने 55 गेंदों में 79 और बाबार आजम (Babar Azam) ने 52 गेंदों शानदार 68 रन बनाए और टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी शिकस्त दे दी.

हार के बाद धोनी का वीडियो वायरल

पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ टीम इंडिया (Team India) की शर्मनाक हार के बाद मौजूदा मेंटर और पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का पुराना बयान वायरल हो रहा है जो उन्होंने साल 2016 में दिया था

धोनी की कप्तानी में बना रिकॉर्ड

एमएस धोनी (MS Dhoni) वो कप्तानी हैं जिसकी लीडरशिप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को टी-20 वर्ल्ड कप मे लगातार 5 बार शिकस्त दी थी. साल 2007 के एडिशन में 2 बार, फिर 2012, 2014 और 2016 में एक-एक बार भारत को पाक के खिलाफ जीत मिली थी.

2016 में माही ने कही अहम बात

साल 2016 में जब एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, तब जीत के बाद माही ने अहम बात कही थी. पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में कभी नहीं हारे और 11-0 से आगे हैं.

धोनी ने की थी भविष्यवाणी

एमएस धोनी (MS Dhoni) ने आगे कहा, 'लेकिन ये सच्चाई है कि हम कभी न कभी जरूर हारेंगे. हमेशा यही रिकॉर्ड नहीं रहने वाला है. ये आज नहीं हुआ, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद या फिर 50 साल बाद ऐसा मौका जरूर आएगा जब पाकिस्तान हमें हराएगी.' धोनी की ये भविष्यवाणी 5 साल बाद सच साबित हो गई.

मैच के बाद धोनी की तस्वीर वायरल

एमएस धोनी (MS Dhoni) आज टीम इंडिया के मेंटर हैं, उन्होंने इस मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बाचतीच की जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. माही एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, वो चीजी को प्रेडिक्ट करना जानते हैं, यही वजह है कि उनकी कही बात कई बार सच साबित हो जाती है.

Babar Azam and Malik went to meet @MSDhoni and took pics with him pic.twitter.com/jPPjZTFtPQ — Dhoni Army TN™ (@DhoniArmyTN) October 25, 2021

Pakistani players came to talk to MS Dhoni after the match pic.twitter.com/DHmXyMCRhK — Kaushik Raj (@kaushikrj6) October 24, 2021

what a night it was, Happiness of Pakistan's Victory and excitement of meeting one of my dream player @msdhoni can't be forgotten. pic.twitter.com/CWQjm4vDKa — Shahnawaz Dahani (@ShahnawazDahani) October 25, 2021

A lot of respect from the Pakistan players for MS Dhoni at the end of the match with several of them going up to him to shake his hand and take pictures #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/JMh81EvmJ2 — Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) October 25, 2021

वनडे वर्ल्ड कप में भारत vs पाकिस्तान

1992 - भारत ने पाकिस्तान को 43 रन से हराया (सिडनी)

1996 - भारत ने पाकिस्तान को 39 रन से हराया (बेंगलुरु)

1999 - भारत ने पाकिस्तान को 47 रन से हराया (मैनचेस्टर)

2003 - भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया (सेंचुरियन)

2011 - भारत ने पाकिस्तान को 27 रन से हराया (मोहाली) (सेमीफाइनल)

2015 - भारत ने पाकिस्तान को 76 रन से हराया (एडिलेड)

2019 - भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से हराया (मैनचेस्टर)

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत vs पाकिस्तान

2007 -भारत ने पाकिस्तान को मैच टाई होने के बाद बॉलआउट में हराया (डरबन)

2007 - भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया (जोहानिसबर्ग) (फाइनल)

2012 - भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया (कोलंबो)

2014 - भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया (ढाका)

2016 - भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया (कोलकाता)

2021- पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया (दुबई)