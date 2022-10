IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर PM मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई, कोहली के लिए कही ये बात

India vs Pakistan ICC T20 World Cup 2022: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धमाकेदार अंदाज में 4 विकेट से हरा दिया है. भारत की तरफ से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने कमाल का खेल दिखाया. भारतीय टीम के मैच जीतते ही कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया को बधाई दी है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है. वहीं, उन्होंने सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए बड़ी बात कही है.

PM मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के मिली जीत के बाद टीम इंडिया को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की. आज के प्रदर्शन के लिए बधाई. विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ता का प्रदर्शन किया. आगे के खेलों के लिए शुभकामनाएं.'

The India team bags a well fought victory! Congratulations for an outstanding performance today. A special mention to @imVkohli for a spectacular innings in which he demonstrated remarkable tenacity. Best wishes for the games ahead.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2022