IND vs PAK: टीम इंडिया की हार पर आगबबूला हुए फैंस, इस खिलाड़ी को बाहर रखकर की गलती!

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) हाई वोल्टेज मैच का नतीजा आने के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया. विराट कोहली की आर्मी से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी.

टीम इंडिया ने बनाए 151 रन

टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए. भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने शानदार पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 57 रन पूरे किए, वही ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 30 गेंदों में 39 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- IPL मेगा ऑक्शन: दिल्ली इन 3 खिलाड़ियों को करेगी रिटेन! इस स्टार का कटेगा पत्ता?

भारत की शर्मनाक हार

पाकिस्तानी ओपनर्स ने टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने 55 गेंदों में 79 और बाबार आजम (Babar Azam) ने 52 गेंदों शानदार 68 रन बनाए और टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी शिकस्त दे दी.

A historic day for Pakistan as they banish ghosts of the past More on their commanding performance against India #T20WorldCup #INDvPAKhttps://t.co/Wq81FLoYiU — ICC (@ICC) October 24, 2021

गुस्साए फैंस बोले- 'शार्दुल को क्यों रखा बाहर'

'विराट आर्मी' की हार के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है. एक शख्स ने लिखा कि पाकिस्तान ने भारत को नहीं हराया, बल्कि ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से ये शिकस्त मिली. कई लोगों का मानना है कि अगर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को इस मैच में मौका दिया जाता तो बाजी पलट सकती है.

Pakistan didn't beat India. India's overconfidence did. — Yash (@SRKxABD_) October 24, 2021

Pakistan crush India by 10 wickets in T20 World Cup The overconfidence part killed it all for India... pic.twitter.com/WGJLD0ibrz — Mustafa Raza Khan (@im_mrk_77) October 24, 2021

Confidence is good,but overconfidence always sinks the ship. Media hype has led to the overconfidence.We've forgotten how to cope with pressure.Thanks to IPL!

Losing a match without picking a wicket is the most embarassing thing.

Hopefully MAUKA MAUKA will be over now.#INDvPAK — Anas (@IamAnasss) October 24, 2021

Feel for this guy, his acting career is over now. #MaukaMauka pic.twitter.com/jhzQZPS3zQ — Sahil (@TheAceGuy_) October 24, 2021

Sir why unfit hardik pandya preferred over shardul Thakur — . (@PankajTewatia1) October 24, 2021

Shardul Thakur in for Bhuvi for the next game. The only change i feel India will make. Cant rule out Varun for one more game atleast ! — Nabil Virani (@nabiltweeting) October 24, 2021

Shardul Thakur ko team mein nahi lena — Naam jankar kya karoge (@Rihanna36147655) October 24, 2021

No matter what!! Shardul Thakur should be in playing 11 @BCCI — Harsha (@Harsharebel080) October 24, 2021