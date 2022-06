Hardik Pandya ने Live मैच में कार्तिक के साथ किया ऐसा बर्ताव, फैंस ने जमकर किया ट्रोल

IND vs SA 1st T20: टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में कुछ ऐसा किया, जिसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, हार्दिक पांड्या ने अपने सीनियर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक के साथ बल्लेबाजी के दौरान ऐसा बर्ताव किया, जो फैंस को बिलकुल भी रास नहीं आ रहा है.

दरअसल, टीम इंडिया की बल्लेबाजी के दौरान हार्दिक पांड्या ने पारी के आखिरी ओवर में पांचवीं गेंद खेलने के बाद दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक देने से मना कर दिया. भारत की पारी का आखिरी ओवर एनरिक नॉर्किया ने डाला. एनरिक नॉर्किया ने जब इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी तो हार्दिक पांड्या ने गेंद को डिफेंड किया, लेकिन कार्तिक को स्ट्राइक नहीं दी.

दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक नहीं देने के बावजूद हार्दिक पांड्या आखिरी गेंद पर कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 2 रन ही अपने खाते में जोड़ पाए. इस बात पर फैन्स भड़क गए और हार्दिक पांड्या को सीनियर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक की इज्जत करने को लेकर जमकर ट्रोल करने लगे.

Bad attitude by Hardik pandya for not giving strike to Dinesh karthik, doesn't know how to respect senior.

Lol hitting on flat decks of 55m shorter long on boundary and consider himself oversmart, dream for him to finish game like DineshKarthik did in Nidhas trophy.#INDvsSA

— Johns. (@CricCrazyJ0hns) June 9, 2022