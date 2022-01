IND vs SA : मयंक की खराब फिल्डिंग कोहली से नहीं हुई बर्दाश्त? विराट ने इस तरह से दिया रिएक्शन

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला केपटाउन में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के पास इस समय 70 रनों की लीड है. भारतीय कप्तान विराट कोहली बहुत ही आक्रामक कप्तान हैं. कोहली खेल के मैदान पर अपनी भावनाएं नहीं छुपाते हैं और वह दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं. जब कोई खिलाड़ी खराब फिल्डिंग करता है, तब कोहली उससे नाराज नजर आते है. ऐसा ही कुछ तीसरे टेस्ट के दौरान देखने को मिला.

अंग्रेजी बेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन ने बैकफुट पर पंच किया. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई. भारतीय ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल दौड़कर गेंद के पास पहुंचे. अग्रवाल ने स्लाइड कर गेंद को रोका, लेकिन मयंक गेंद को टाइम से थ्रो नहीं कर पाए. गेंद उनके हाथ में थी और उनका एक पैर बाउंड्री से टच हो गया, जिससे अफ्रीकी टीम को चौका मिल गया.

मंयक अग्रवाल से मिस फिल्ड होने की वजह से कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर भी नाखुश दिखाई दिए. वहीं कप्तान विराट कोहली उनसे बहुत ही फ्रसटेट दिखे. कोहली ने दोनों हाथ उठाकर कुछ इशारा भी किया. गावस्कर ने कहा, 'उनके पास गेंद को दूर फेकने का काफी समय था, कोई हैरानी की बात नहीं कि कोहली इससे खुश नहीं थे.' कोहली मयंक अग्रवाल से खफा नजर आए, वह बाउंड्री लाइन का सही से अंदाजा नहीं लगा पाए.

What do you make of that effort? Or Kohli's reaction? Or Gavaskar's reaction on the reaction? pic.twitter.com/rNyAmVM7TG

