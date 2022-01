IND-SA सीरीज के बीच इस प्लेयर ने किया सबको हैरान, अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान

नई दिल्ली: दुनियाभर में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है. जहां एक तरफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज खेली जा रही हैं. वहीं हाल ही में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच भी रोमांचक टेस्ट सीरीज का अंत हुआ है. इसके अलावा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच भी टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. लेकिन इसी बीच साउथ अफ्रीका और भारत सीरीज की ठीक बीच में एक दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास लेकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस मौरिस ने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. इस खिलाड़ी को 2019 के बाद से साउथ अफ्रीका की टीम में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था. जिसके बाद उन्होंने संन्यास का फैसला किया. ये फैसला काफी चौंकाने वाला था क्योंकि मौरिस इस वक्त खेलने के लिए फिट थे और वो लंबा खेल सकते थे. मौरिस को भारत के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भी साउथ अफ्रीका की टीम में जगह नहीं मिल रही थी.

