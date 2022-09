IND vs SA: इस खिलाड़ी को टीम में जगह ना देने पर भड़के फैंस, दूसरे प्लेयर्स को देख विरोध में लगाए नारे

India vs South Africa T20 Match: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच 28 सितंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. सेलेक्टर्स ने साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ टी20 सीरीज में एक घातक खिलाड़ी को मौका नहीं दिया है. ये प्लेयर चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर है.

इस प्लेयर को नहीं मिली जगह

साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन को जगह नहीं मिली है. अब टीम इंडिया पहला टी20 मैच खेलने तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी है. ऐसे में दूसरे प्लेयर्स को देखकर फैंस भड़क गए और संजू-संजू के नारे लगाने लगे. स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है. फैंस का नारे लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.

Sanju Sanju" chants from the huge crowd. The level of craze we are currently seeing for Sanju Samson all over the world is already u #SanjuSamson

