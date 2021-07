IND vs SL: भारत-श्रीलंका का पहला ODI आज, इस Playing 11 के साथ उतरेगी टीम इंडिया!

नई दिल्ली: शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की अगुवाई में यंग टीम इंडिया (Team India) का मुकाबला मेजबान श्रीलंका (Sri Lanka) से होगा. कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार को खेला जाएगा. मुकाबला दोपहर 3 बचे से शुरू होगा.

भारत के ज्यादातर सीनियर खिलाड़ी इस वक्त इंग्लैंड (England) में मौजूद हैं, जहां उन्हें 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. ऐसे हालात में भारतीय युवाओं को श्रीलंका (Sri Lanka) में अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा. उम्मीद की जा रही है कि शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के साथ पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ओपनिंग करेंगे. इस साथ सूर्युकमार यादव और संजू सैमसन को भी मौका मिल सकता है.

When your subject in the background & foreground are all smiles

Zen Mode

All calm before the series opener tomorrow

Good night folks #TeamIndia #SLvIND pic.twitter.com/nNBuc86cuW

— BCCI (@BCCI) July 17, 2021