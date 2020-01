IND vs SL: स्टाफ की गलती से रद्द हुआ गुवाहाटी टी20, 3 मिनट में समझिए पूरा मामला

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका (Inida vs Sri Lanka) के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी में बारिश के कारण बड़े अगर-मगर के साथ अटका रहा और आखिरकार उसे रद्द घोषित करना पड़ा. इस मैच के रद्द होने की वजह बारिश नहीं बल्कि ग्राउंड्समैन की गलती थी जो उनसे कवर्स हटाते समय हो गई थी.

अचानक हुई बारिश

इस मैच में टॉस होने तक सब कुछ ठीक लग रहा था, बारिश होने की संभावना तक नहीं जताई जा रही थी. लेकिन मैच शुरू होने के कुछ क्षण पहले बारिश शुरू हो गई. और अगले डेढ़ घंटे तक बारिश की आंख मिचौली चलती रही. लेकिन करीब दो घंटे तक जब बारिश रुकी तो एक और समस्या सामने आगई और मैच शुरू हो पाएगा या नहीं इस सवाल पर पूरे समय रोमांच बना रहा.

यह रहा चिंता का सबब

पहले खेल शुरू होने के निर्धारित समय के 45 मिनट तक बारिश होती रही, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर बारिश शुरू हो गई. फिर खबर आई कि बारिश रुक गई है और अब अगला मुआयना 9 बजे करने का तय हुआ था. वहीं जब कवर्स हटाए गए थे तो इस प्रक्रिया में कुछ पानी पिच पर गिर गया था. इसके लिए ग्राउंड्स मैन खास उपकरणों से कोशिश कर रहे हैं. इस हिस्से को मशीनों से सुखाया जा रहा है.

