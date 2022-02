IND Vs WI: टीम इंडिया के लिए इस घातक ऑलराउंडर ने किया डेब्यू, सालभर पहले हुआ था सस्पेंड

नई दिल्ली: भारतीय टीम वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) स्टेडियम में खेल रही है. कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. रोहित ने टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया है, जो अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए अपना वनडे डेब्यू किया है.

कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन में घातक ऑलराउंडर दीपक हुड्डा (Deepak hooda) को शामिल किया है. दीपक बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कई शानदार पारियां खेली हैं. वह आईपीएल की खोज रहे हैं. उन्होंने आईपीएल (IPL) में बहुत ही शानदार प्रदर्शन का नजारा पेश किया है. दीपक (Deepak hooda) खतरनाक बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी जौहर दिखा सकते हैं. दीपक (Deepak hooda) हमेशा ही बड़े शॉट्स खेलने में माहिर खिलाड़ी हैं. दीपक को लंबे समय बाद टीम इंडिया (Team India) में शामिल किया गया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया है.

Congratulations to @HoodaOnFire who is all set to make his debut for #TeamIndia. #INDvWI pic.twitter.com/849paxXNgM

— BCCI (@BCCI) February 6, 2022