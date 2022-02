Rohit Sharma ने Team India के लिए इस खिलाड़ी का करवाया डेब्यू, जादुई गेंदबाजी में माहिर

नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच तीन टी20 सीरीज का पहला मैच कोलकाता के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. रोहित ने प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में एक धाकड़ खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका दिया है. ये प्लेयर चंद गेंदों में ही मैच बदलने के लिए जाना जाता है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) ने भारतीय टीम के लिए अपना डेब्यू किया है. रवि बिश्नोई बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं. उनकी जादुई गेंदबाजी को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. वह बहुत ही धमाकेदार तरीके से बॉलिंग करते हैं. रवि विश्नोई (Ravi Bishnoi) धीमी गति की गेंदों पर बहुत ही जल्दी विकेट चटका देते हैं. 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने अपना जलवा दिखाया था. अपने खेल से इस खिलाड़ी ने सभी का अपना दिल जीत लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ भी पहले टी20 मैच में वह आतिशी खेल दिखाना चाहेंगे.

Congratulations to Ravi Bishnoi who is all set to make his debut for Team India.@Paytm #INDvWI pic.twitter.com/LpuE9QuUkk

— BCCI (@BCCI) February 16, 2022