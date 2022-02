IND vs WI: Video: ग्राउंड में धड़ाम से भिड़ा विराट का सिर, पर कैच ऐसा कि रोहित भी रह गए हैरान

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 44 रनों से मात दी. इसी के साथ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. दूसरे वनडे में विराट कोहली ने एक शानदार कैच लपका, जिसके बाद उन्होंने गजब का रिएक्शन दिया. इस कैच को देखकर कप्तान रोहित भी हैरान रह गए थे.

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में कमाल का कैच लपका. कोहली ने वेस्टइंडीज के घातक खिलाड़ी ओडिन स्मिथ को आउट करने के लिए एक बेहद मुश्किल और ऊंचा कैच आसानी से लपक लिया. उस कैच से सभी हैरान रह गए थे. इस कैच को लपकने में विराट का सिर ग्राउंड से भिड़ गया था. खुद विराट ने भी ऐसा रिएक्शन दिया कि उनकी गर्दन में इस कैच को पकड़ने में झटका आया है.

Keeps his calm

Keeps his eyes on the ball

Completes the catch despite a tumble

Watch how @imVkohli put in a fantastic fielding effort to dismiss Odean Smith. #TeamIndia #INDvWI @Paytm

— BCCI (@BCCI) February 9, 2022