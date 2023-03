IND vs AUS: Live मैच में हो गई धक्का-मुक्की? बीच मैदान पर जडेजा और स्मिथ में दिखी जबरदस्त भिड़ंत

Live मैच में हो गई धक्का-मुक्की?

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई पारी के 39वें ओवर में रवींद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा उस समय स्ट्राइक पर मौजूद थे और स्टीव स्मिथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे. रवींद्र जडेजा ने जब 39वें ओवर की चौथी गेंद डाली तो स्टीव स्मिथ के साथ उनकी टक्कर ही गई. रवींद्र जडेजा गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और उसी दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच टकराव भी देखने को मिला. इसके बाद विराट कोहली, उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ उनकी इस हरकत को देखकर मुस्तकुराते हुए नजर आए.

#IndvAus Jadeja going for the ball and Smith wanted a run.. Both collide pic.twitter.com/6BinqJ4GkR

— Anurag Sinha (@anuragsinha1992) March 1, 2023