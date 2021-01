Ind Vs Aus: ब्रिसबेन टेस्ट में भारत की प्लेइंग XI को लेकर बना मजाक, ट्विटर पर आई Memes की बाढ़

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आधे से ज्यादा टीम चोट से जूझ रही है और ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

आधी टीम इंडिया चोटिल

टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही इशांत शर्मा चोट के कारण बाहर हो गए थे. वहीं मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) पहले टेस्ट में और उमेश यादव (Umesh Yadav) दूसरे टेस्ट में चोट के चलते बाहर हो गए थे.

सिडनी टेस्ट से पहले नेट्स में केएल राहुल को चोट लगी थी. वहीं सिडनी टेस्ट के बाद टीम इंडिया (Team India) के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) चोटिल हो गए हैं. ऐसे में ये तीनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

बुमराह (Jasprit Bumrah) के स्कैन की रिपोर्ट में खिंचाव का पता चला है और भारतीय टीम प्रबंधन इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट की आगामी श्रृंखला को देखते हुए उनकी चोट के बढ़ने का जोखिम नहीं लेना चाहता.

ट्विटर पर ट्रेंड किए मजेदार मीम्स

ब्रिसबेन टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर मीम्स बन रहे हैं और फैंस इसका खूब मजाक बना रहे है. आधी टीम घायल है, ऐसे में टीम के पास विकल्प नहीं हैं.

Bumrah too out of final test due to an injury.

Le Indian team: #Bumrah #AUSvsIND pic.twitter.com/sRMSl4RDkP — Aniket Pathak (@StoneSoupWager) January 12, 2021

Bumrah last test se bahar** #INDvAUS Tim paine and gang:- pic.twitter.com/FnUe7OhQ45 — Kritika (@chal_chal_away) January 12, 2021

After the long injury list of Indian players :

Md. Shami, Ishant sharma, Bhuvi, Umesh Yadav, KL Rahul, Jaddu & Vihari…. Now, Jasprit bumrah is also out of the next test and Mayank is little bit injred too... Le Indian fans rn : pic.twitter.com/otNc50W2sp — Abhishek Chaudhary (@Abhi) January 12, 2021

Thank god it's 4 match series only..

Otherwise in 5th match, Indian Playing XI be like: Ravi Shastri

Gavaskar

Sanjay Manjrekar

Pujara

Gill

Rahane

Vikram Rathore

Bharat Arun

Shardul

Saini

Siraj#brisbanetest — Lalit_011 (@HingweLalit) January 12, 2021

I hope it doesn't come to this at The Gabba. pic.twitter.com/OQzU2k5SJv — Abhishek Mukherjee (@ovshake42) January 12, 2021

Bumrah also ruled out??? Kya karein....Test match Na khelein?? #AusvInd pic.twitter.com/XSDJNXX9m4 — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 12, 2021

Bumrah ka. Vihari ka. Jaddu ka. Sabka badla lega re tera Natarajan.#GabbaTest pic.twitter.com/0JFYAL3yVo — Aniruddha Guha (@AniGuha) January 12, 2021

