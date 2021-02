Ind vs Eng: Kuldeep Yadav की अनदेखी पर भड़के Mohammad Kaif, टीम इंडिया के सेलेक्शन पर उठाए सवाल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) चेन्नई में इंग्लैंड (India vs England) के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के लिए कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की अनदेखी से बहुत नाराज हैं. कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को पहले टेस्ट में मौका नहीं देने पर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने भारतीय टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा है.

मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, '2 साल पहले तक कुलदीप यादव को टेस्ट मैचों में स्पिनर के तौर पर भारत की पहली पसंद माना गया था, लेकिन अब उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को अपने जैसे ही उदाहरण देखने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. इससे पहले ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन भी आत्मविश्वास में संघर्ष की स्थिति से गुजर चुके हैं. मजबूत रहें कुलदीप!'

Just two years ago, Kuldeep Yadav was touted as India's first choice spinner in Tests. Now, he's battling to stay afloat. But he needn't look too far for inspiration. Ashwin & Pant too fought back from periods of self doubt. Stay strong Kuldeep!

बता दें कि इंग्लैंड (England) के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट में हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह अचानक ही रांची के गेंदबाज शाहबाज नदीम को एंट्री मिल गई. कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला था. उस मैच में कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) ने पारी में 5 विकेट लिये थे.

कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 6 टेस्ट मैचों में 24 विकेट लिये हैं. कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम इंडिया के साथ मौजूद थे, लेकिन वह पूरी सीरीज में बाहर ही बैठे रहे.

चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह ना देने के टीम मैनेजमेंट के फैसले ने कई पूर्व क्रिकेटरों को हैरान कर दिया. अक्षर पटेल के चोट की वजह से आखिरी मौके पर इस मुकाबले से बाहर होने के बाद हर कोई ये कयास लगा रहा था कि कुलदीप यादव को टीम में जगह मिलेगी. कुलदीप के पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए भी ये मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन सबको चौंकाते हुए शाहबाज नदीम को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर लिया गया, जो स्टैंडबाई प्लेयर के तौर पर टीम के साथ जुड़े थे.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम में जगह ना बना पाने वाले कुलदीप को मैनेजमेंट के इस फैसले से निराशा हाथ लगी, तो फैंस ने ट्विटर पर टीम मैनेजमेंट और कप्तान कोहली पर जमकर निशाना साधा और सवाल किया कि विदेश में कुलदीप को मौके नहीं दिए गए और अब भारत में भी उनको टीम में जगह नहीं मिलती है तो आखिर वह कब खेलेंगे?

एक क्रिकेट फैन ने ट्वीट किया, 'कुलदीप यादव को टीम में जगह ना दिए जाने के पीछे क्या कारण है?' इसी तरह एक अन्य फैन का कहना था, 'कुलदीप यादव को बाहर बिठाना कितना उचित है?'

Why kuldeep not playing Due to bcci politics

Kuldeep sirf top 15 me aate he. Lekin kabhi 11 me nahi.

Still shocked no kuldeep

Bad luck for Kuldeep missed out again, Axar injury effect on his selection !

Sundar at place of Axar , Nadeem add as 3rd spinner !

Hope he'll get chance in next match...

