Ind vs Eng: Mohammed Siraj ने दबोची थी Kuldeep Yadav की गर्दन, BCCI की चुप्पी पर भड़के फैंस

भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) के बीच कथित झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि अभी तक इस मामले में BCCI ने अपनी चुप्पी साध रखी है. मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव के बीच जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला है.

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सिराज ने कुलदीप की गर्दन पकड़ी और जोर से अपने नजदीक खींच लिया. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गुस्से में कुलदीप यादव से क्या कह रहे हैं, ये वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन इतना तय है कि कुछ तो गंभीर मामला है.

What was that ??? Is this real or friendly ?? #INDvsENG #Kuldeep #siraj #ChennaiTest pic.twitter.com/Z8pI4H6kV3

सोशल मीडिया पर फैंस अब मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) के बीच इस कथित झगड़े को लेकर BCCI से कई सवाल पूछ रहे हैं. फैंस पूछ रहे हैं, 'इन दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ? क्या दोनों के बीच किसी बात का विवाद चल रहा है?'

@BCCI please tweet on episode between Siraj and Kuldeep as we would like to know what actually happened between the duo, hope nothing to worry.

— mehul kothari (@mehulko) February 7, 2021