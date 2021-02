Ind vs Eng: Rishabh Pant ने Ashwin से कहा- 'उधर से डालो तो वहां से फंसेगा', Twitter पर फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स

चेन्नई: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) अक्सर मैदान पर स्टंप्स के पीछे अपने साथी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं और साथ ही गेंदबाजी कर रहे बॉलर्स का मनोरंजन भी करते हैं. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) विकेट के पीछे से अपनी टीम के बॉलर्स को गेंदबाजी के दौरान सलाह देने से भी नहीं चूकते.

चेन्नई टेस्ट के पहले दिन मैदान पर ऐसा ही एक मजेदार वाकया देखने को मिला. दरअसल, जब इंग्लैंड के ओपनर रोरी बर्न्स बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऋषभ पंत विकेट के पीछे से रविचंद्रन अश्विन को सलाह दे रहे थे और उनकी पूरी बात स्टंप्स माइक में रिकॉर्ड हो गई. ऋषभ पंत ने अश्विन को बाएं हाथ के बल्लेबाज रोरी बर्न्स को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को डालने को कहा था.

पंत ने विकेट के पीछे से अश्विन को कहा, 'इधर से बढ़िया है, उधर से फंसेगा तो मजा आएगा.' ऋषभ पंत लगातार अश्विन को सलाह देते रहते हैं. पंत इसके बाद कहते हैं, 'चलो यार, ढीले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. सीधा रखो ऐश भाई. इसके बाद शाहबाज नदीम को भी काफी सलाह दी. ऋषभ पंत की इन मजेदार बातों ने फैंस का खूब मनोरंजन किया. सोशल मीडिया पर भी फैंस ने ऋषभ पंत को लेकर मजेदार कमेंट्स किये हैं.

Rishabh Pant's energy during a long day is so good to see.#INDvENG — Mayank (@ImMayankB) February 5, 2021

Rishabh Pant deserves appreciation for his comments from behind the stumps, understands the game, he's constantly trying to uplift the spirit of his teammates. Something that is likely to go unnoticed. #INDvENG #INDvsENG — Shiv Dhawan (@shivdhawan10) February 5, 2021

Petition to add "Rishabh Pant" to the list. pic.twitter.com/vuI6VBOdpK — Vinayakk (@vinayakkm) February 5, 2021

The commentators should stop commentating as soon as an Indian spinner comes onto bowl and #RishabhPant is behing the stumps. The wicketkeeper from Delhi just keeps chirping from behind which is fun to watch and listen. #INDvENG @StarSportsIndia @BCCI — Anubhav Srivastava (@imAnubhavS) February 5, 2021

"Rishabh Pant's role would be important in home Test... " "To keep viewers glued with his constant chatter behind the stumps." #INDvENG — Silly Point (@FarziCricketer) February 5, 2021

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले गए निर्णायक टेस्ट मैच में नाबाद 89 रनों की पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक सीरीज जीत दिलाने वाले ऋषभ पंत पर सभी की नजरें हैं. ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपनी शानदार बैटिंग से सभी का दिल जीत लिया था और वह अपनी बेहतरीन फॉर्म को इंग्लैंड के खिलाफ भी जारी रखना चाहेंगे. भारत की पिचें ऋषभ पंत को बहुत रास आएंगी और वह जमकर रन लूट सकते हैं. ऋषभ पंत को विकेटकीपिंग में थोड़े सुधार की जरूरत है, लेकिन बल्लेबाजी में वह चेन्नई में भारत के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं.