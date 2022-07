India vs England: अच्छे खेल के बाद भी फैंस ने इस प्लेयर को दी अनोखी सलाह, कहा-क्रिकेट से संन्यास ले लो

India vs England: भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और उसे वहां तीन वनडे मैच और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. इस दौरे के लिए सेलेक्टर्स ने तीन टी20 मैचों के लिए दो टीमें चुनी हैं. उन्होंने पहले टी20 मैच के लिए कई दिग्गज प्लेयर्स को आराम दिया है. वहीं, दूसरे मैच में इन खिलाड़ियों की वापसी हुई है. अब इसी को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस ने संजू सैमसन को अनोखी सलाह दी है. आइए जानते हैं, फैंस ने संजू सैमसन को ऐसी सलाह क्यों दी है.

फैंस ने दी सलाह

दरअसल, संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ कमाल का खेल दिखाया. उन्होंने ओपनिंग करते हुए भारतीय टीम के लिए 42 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की मानी जा रही थी, लेकिन सेलेक्टर्स ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए संजू को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए ही चुना है. वहीं, दूसरे और तीसरे टी20 से बाहर कर दिया गया. इस पर उनके फैंस भड़क गए और उन्हें रिटायरमेंट लेने की सलाह दे दी.

फैंस ने रखी ये डिमांड

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टी20 मैच में जगह मिली है. ये क्या है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि भारत अपने स्क्वाड में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर्स को चुना रहा है, लेकिन संजू सैमसन को इग्नोर कर रहा है.

India is picking players like Pant and DK in t20i sqaud and leaving Talented players like Sanju Samson India will never win the World Cup like this pic.twitter.com/ptGJ1dzkuB — Just Butter (@bestwicketkepar) June 30, 2022

Sanju Samson should take Retirement from International Cricket And play for England/Australia#SanjuSamson pic.twitter.com/pqPFSPywp5 — AV! (@Avidhakad029) June 30, 2022

No wonder Sanju Samson has so many fans, bcci has made the entire country his fan with their injustice. Scored 77 in the only chance he got in comeback,still a 48 match failure rishabh pant is playing over him.

Scored 46 in the only odi he played,never got another odi. pic.twitter.com/ZTFK6SIhaI — Anurag (@RightGaps) June 30, 2022

आतिशी बैटिंग में माहिर

संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में धमाकेदार बल्लेबाजी करने के लिए फेमस हैं. संजू सैमसन ने भारतीय टीम के लिए 14 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 251 रन बनाए. शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी सेलेक्टर्स ने उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नहीं चुना था. संजू सैमसन की विकेटकीपिंग स्किल भी कमाल की है.

आईपीएल में दिखाया दम

संजू सैमसन ने आईपीएल 2022 में कमाल का खेल दिखाया. उन्होंने आईपीएल के 17 मैचों में 498 बनाए. वह राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए सबसे बडे़ मैच विनर साबित हुए. संजू के पास वह कला है कि वो किसी भी पिच पर रन बना सकें. संजू की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था, फिर भी उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जगह नहीं मिली.