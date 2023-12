IND vs ENG: वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ एक स्क्रीन, एक ही बोर्ड चालू... महिला इंटरनेशनल मैच को लेकर फैन की शिकायत

Poor Arrangements at Wankhede Stadium: भारत और इंग्लैंड के बीच महिला टी20 सीरीज (IND W vs ENG W) का आगाज बुधवार को हो गया. मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में सीरीज का पहला मैच खेला गया, लेकिन खराब व्यवस्था को लेकर फैंस ने सोशल मीडिया पर निराशा जाहिर की. इस मैच को देखने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचे.

भारतीय टीम को 38 रन से मिली हार

भारतीय महिला टीम का गेंदबाजी प्रदर्शन खराब रहा और खराब शुरुआत के बावजूद इंग्लैंड टीम 20 ओवर में 197 रन बनाने में कामयाब हो गई. डेनिएल व्याट (Danielle Wyatt) ने 47 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्के लगाकर 75 रन बनाए. नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) ने 53 गेंदों पर 77 रन जोड़े. ब्रंट ने अपनी पारी में 13 चौके जड़े. भारतीय गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने अपने 4 ओवर के कोटे में 44 रन देकर 2 विकेट झटके. इसके बाद भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 159 रन बना पाई. उसके लिए ओपनर शेफाली वर्मा (52) ने अर्धशतक जड़ा और 42 गेंदों की अपनी पारी में 9 चौके लगाए. सोफी एक्लेस्टोन ने 4 ओवर में महज 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए.

खराब व्यवस्था पर निराशा

वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम की हार के अलावा एक और चीज थी, जो गलत रही. भारत-इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच इस टी20 मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद कुछ प्रशंसकों को खराब व्यवस्था के कारण परेशानी उठानी पड़ी. उनमें से एक ने एक्स पर इसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर की.

Let me tell you a Joke!

The only Screen operational inside the stadium, is the screen located right behind the seats with fans!

Watch the video to know how stupid & shameless our Admins are!#INDvENG pic.twitter.com/XtoZsD2CAA

— Nish Navalkar (@YUVI_NISH) December 6, 2023