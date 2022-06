IND vs IRE: कप्तान बनते ही हार्दिक पांड्या ने काटा इस खिलाड़ी का पत्ता, Playing 11 से कर दिया बाहर

IND vs IRE: भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला डबलिन विलेज में खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. कप्तान बनते ही हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया से एक धाकड़ खिलाड़ी का पत्ता काट दिया है.

कप्तान बनते ही हार्दिक पांड्या ने काटा इस खिलाड़ी का पत्ता

हार्दिक पांड्या ने इस खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर हर किसी को हैरान कर दिया है. हार्दिक पांड्या ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. कप्तान हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर उमरान मलिक को डेब्यू का मौका दिया है.

A look at our Playing XI for the first T20I against Ireland.#TeamIndia #IREvIND pic.twitter.com/J2Ep1MtQ35

— BCCI (@BCCI) June 26, 2022