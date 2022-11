IND vs NZ: बारिश के कारण टूटा टीम इंडिया का बड़ा सपना, भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे रद्द

Rain in India vs New Zealand 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे रविवार को बारिश और खराब मौसम के चलते रद्द करना पड़ा. इसी के साथ भारत का एक बड़ा सपना टूट गया. इस मुकाबले में 12.5 ओवर का खेल ही संभव हो सका. बारिश ने बार-बार परेशान किया जिसके बाद मैच अधिकारियों ने मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया. अब 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे खेला जाएगा.

बार-बार बारिश ने किया परेशान

हेमिल्टन के सेडन पार्क मैदान पर इस मैच के दौरान बारिश ने बार-बार परेशान किया. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. टीम इंडिया की पारी के 4.5 ही हुए थे कि बारिश शुरू हो गई. इसके बाद खेल शुरू हुआ तो 12.5 ओवर तक बारिश ने परेशान नहीं किया लेकिन फिर बादल ऐसे बरसे कि थमे नहीं. इसी के चलते अधिकारियों ने मैच रद्द करने का फैसला लिया. जब खेल रोका गया तब शुभमन गिल 42 गेंदों पर 45 जबकि सूर्यकुमार यादव 25 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर खेल रहे थे.

9 साल बाद था सीरीज जीतने का मौका

भारतीय टीम के पास 9 साल बाद न्यूजीलैंड को उसी की मेजबानी में वनडे सीरीज में हराने का मौका था. टीम इंडिया ने 2013 में न्यूजीलैंड को 5 मैचों की वनडे सीरीज में 3-1 से हराया था. अब अगर 30 नवंबर को भारत तीसरा वनडे जीत भी लेता है तो सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त होगी. वहीं, न्यूजीलैंड के पास सीरीज जीतने का मौका है.

सूर्या ने दिखाया दम

भले ही मैच रद्द हो गया, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने कमाल का खेल दिखाया. वह बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट किए गए और नंबर-3 पर उतरे. उन्होंने आते ही चौके-छक्के लगाए. वह 136 के स्ट्राइक रेट से खेले. वहीं. भारत को एकमात्र झटका कप्तान शिखर धवन के रूप में लगा. धवन ने 10 गेंदों पर 3 रन बनाए जिन्हें मैट हेनरी ने लॉकी फर्ग्युसन के हाथों कैच कराया. उनके अलावा गिल ने 42 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 4 चौके और एक छक्का लगाया. सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

