IND vs NZ LIVE: मुंबई टेस्ट के पहले दिन टॉस में देरी, गीला है आउटफील्ड

मुंबई: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आज सीरीज का दूसरा टेस्ट मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जाना है. फिलहाल दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में नहींं आए हैं.

पिछले दिनों मुंबई में बारिश की वजह वजह से वानखेड़े का आउटफील्ड गीला है, करीब 9:30 बजे मैदानी अंपायर्स पिच का जायजा लेंगे और फिर फैसला करेंगे कि मैच कब शुरू किया जाए. राहत की बात ये है कि फिलहाल बारिश नहीं हो रही है.

Update from Mumbai : The toss has been delayed. There will be a pitch inspection at 9:30 AM. #TeamIndia #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/5Uw0DKV90A

— BCCI (@BCCI) December 3, 2021