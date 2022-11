Team India: 'वनडे मैच खेलना टी20 प्लेयर का काम नहीं', टीम इंडिया के इस खिलाड़ी पर भड़के फैंस; लगा दी क्लास

IND vs NZ, 3rd ODI: क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की कातिलाना गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. क्राइस्टचर्च में टीम इंडिया के एक बल्लेबाज से भारतीय फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह बीच मझधार में ही टीम को छोड़कर चलता बना. सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए.

टीम इंडिया के इस खिलाड़ी पर भड़के फैंस

सूर्यकुमार यादव के इस फ्लॉप शो के बाद भारतीय फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है. सोशल मीडिया पर फैंस सूर्यकुमार यादव को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. वनडे में सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वह पिछली 9 वनडे पारियों से एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज में सूर्यकुमार यादव ने 4, 34* और 6 रन के स्कोर बनाए हैं.

'वनडे मैच खेलना टी20 प्लेयर का काम नहीं'

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में जैसे ही सूर्यकुमार यादव 6 रन बनाकर आउट हुए तो फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगा दी. फैंस का कहना है कि वनडे मैच खेलना किसी टी20 प्लेयर का काम नहीं है. वहीं, कुछ फैंस ने सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह तीन फॉर्मेट में खेलने के लायक क्रिकेटर नहीं हैं और सिर्फ टी20 क्रिकेट ही खेल सकते हैं.

बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़

बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में सूर्यकुमार यादव के बैटिंग ऑर्डर के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है. कभी उन्हें नंबर 3 पर भेजा जाता है, तो कभी वह नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में सूर्यकुमार यादव नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, लेकिन तीसरे वनडे मैच में उन्हें एक बार फिर नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतार दिया गया.

वनडे मैच खेलना टी20 प्लेयर काम नहीं। — Gopal Krishna Damor (@GopalKr54628350) November 30, 2022

Lagta hai Surya catching practice karva raha tha. 1st match mein bhi wo isi tarah slip mein out hua tha. Kudos to Williamson for setting up Surya — Innovative man (@Innovativeman3) November 30, 2022

He is still a very new in ODIs but our selectors already make him superstar,as he would rest in Bangladesh series. This is the biggest problem of our cricket — AKHILESH SHARMA (@akhi0000kumar) November 30, 2022

Yet to perform in ODIs. Don't understand the obsession of management to make everyone an all-format player. — Uttaran Das (@das_uttaran) November 30, 2022

Sky jyada hi udd Gaya tha

T20 me rans ban jaaye uska MATLAB ye nhi ki saare format khel Sakta he

Rohit , Rahul , Virat sab nhi ban sakte — Joshi Prashant (@JoshiPr63040615) November 30, 2022

Surya has been a total disappointment in this series, Averaging 26 this yr is not good enough — Kaustubh (@kaustubh_4579) November 30, 2022

There was always a Question mark on Suryakumar Yadav's playing style in the longer form of Cricket.#NZvIND — Nitesh Chauhan (@Nitesh_Chauhan7) November 30, 2022