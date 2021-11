IND vs NZ: जो नहीं कर पाए धोनी-विराट, श्रेयस अय्यर ने डेब्यू टेस्ट में किया वो बड़ा कारनामा

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेल रही है. नियमित कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट में रेस्ट पर हैं, इसलिए अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं. इस मैच में विराट कोहली की जगह खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को डेब्यू करने का मौका मिला है. अय्यर ने शानदार पारी खेलते हुए पहले टेस्ट मैच में शतक लगा दिया है. इसी के साथ उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली की जगह खेलने का मौका मिला था, उन्होंने इस मौके को बखूबी भुनाया. अय्यर ने 171 गेंदों पर धमाकेदार 105 रन बनाए हैं. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 13 चौके शामिल हैं. अय्यर भारत की तरफ से टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 16 वें भारतीय बन गए हैं. सबसे पहले भारत की तरफ से डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले लाला अमरनाथ थे. वहीं डेब्यू टेस्ट में सबसे बड़ी पारी शिखर धवन ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, उन्होंने 187 रन बनाए थे. रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग भी अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगा चुके हैं. अय्यर घर में सेंचुरी लगाने वाले 10वें बल्लेबाज बन गए हैं.

For the first time since October 2018, India have a centurion on Test debut!

Take a bow, @ShreyasIyer15 #WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/9OZPrsh0Tm pic.twitter.com/Q8u86JCyoI

— ICC (@ICC) November 26, 2021