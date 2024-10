IND vs PAK: मिस मत कर देना! नवंबर के पहले ही दिन भारत-पाकिस्तान 'बैटल', कहां और कैसे देखें मैच

IND vs PAK 1 November, How to Watch Live: टिन क्वांग रोड क्रिकेट ग्राउंड पर हॉन्गकॉन्ग क्रिकेट सिक्सेस टूर्नामेंट के ओपनिंग दिन भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का क्रेज अलग ही होता है. चाहे वह किसी भी टूर्नामेंट में हो. 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में टिन क्वांग रोड क्रिकेट ग्राउंड पर कुछ रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें 12 टीमें छह-छह मैचों में भाग लेंगी.

12 टीमों के बीच टूर्नामेंट

इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा हैं, जिन्हें तीन-तीन के चार पूल में बांटा गया है. वे राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में प्रतिस्पर्धा करेंगी. रॉबिन उथप्पा की अगुआई वाली भारत पूल सी का हिस्सा है और इसमें यूएई के साथ चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान भी शामिल है. मेजबान हॉन्गकॉन्ग पूल ए में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, जबकि पूल बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और नेपाल शामिल हैं. पूल डी में श्रीलंका, बांग्लादेश और ओमान के बीच मुकाबला होगा.

इन दो टीमों के बीच पहला मुकाबला

टूर्नामेंट का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और हॉन्गकॉन्ग के बीच खेला जाएगा, जबकि पहले ही दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला भी होगा. प्रत्येक पूल से टॉप-दो टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी और क्वार्टर फाइनल राउंड के विजेता आगे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे. क्वार्टर में हारने वाली टीमें प्लेट सेमीफाइनल खेलेंगी. प्रत्येक पूल में सबसे नीचे रहने वाली टीम बाउल प्रतियोगिता खेलेगी. प्रतियोगिता के तीन दिनों में कुल 29 मैच खेले जाएंगे.

कैसे देखें मैच?

हॉन्गकॉन्ग सिक्सेस 2024 के सभी रोमांचक मैच स्टार स्पोर्ट्स और फैनकोड पर लाइव देख सकते हैं. सभी मैचों का समय नीचे दिया गया है.

Plan early for the weekend of 1st to 3rd November 2024 as the fixtures for the HK Sixes are announced. No need to spend a fortune and travel miles to watch India, Pakistan, Australia, England, Nepal or other International Cricket Stars. Galaxy of talents… pic.twitter.com/DSzVObXJt8

— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 9, 2024