मैच देखने पहुंचीं उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत टीम से बाहर, ट्विटर पर फैंस ने जमकर लिए मजे

IND vs PAK: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने पहुंचीं, वह भी तब जब ऋषभ पंत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. हाल ही में ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त जंग देखने को मिली थी.

ट्विटर पर फैंस ने जमकर लिए मजे

रविवार को जब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान उर्वशी रौतेला को देखा गया, तब फैन्स खुद को नहीं रोक पाए. फैन्स ने ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स वायरल कर दिए. ट्विटर पर फैंस ने जमकर मजे लिए हैं.

Urvashi Rautela in the stadium and #Pant is not in the playing #AsiaCup2022 pic.twitter.com/Ei8U8dHqCI — (@Adityam72049066) August 28, 2022

Urvashi Rautela came to stadium just to see Rishabh Pant sitting on the bench.#INDvPAK — Sunil the Cricketer (@1sInto2s) August 28, 2022

Urvashi in Stadium but Rishab Pant not playing #INDvPAK pic.twitter.com/cmLbBJn8AF — deep (@KattarTigerian) August 28, 2022

What a way to get in Trending

Urvashi Rautela Is in Trending and the best part is pant is not even playing eleven.#IndiaVsPakistan #AsiaCup2022 pic.twitter.com/IK6rFJDihH — Me...03 (@MehVerse) August 28, 2022

ऋषभ पंत को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया

बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के महामुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया. रोहित शर्मा ने विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है, जिसके बाद गौतम गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने नाराजगी जताई है.